Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ичней

Пожар на территории склада боеприпасов возле Ични Черниговской области потушили в полном объеме.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.
По его словам, сейчас военнослужащие совместно с гражданскими спасателями занимаются ликвидацией очагов задымления и тления, саперы разминируют административную территорию склада.
"По состоянию на 21:00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - добавил он.
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