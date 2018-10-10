10 октября 2018, среда

Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ичней

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Взрывы на складах начались ночью 9 октября
Фото: Минобороны

Взрывы на складах начались ночью 9 октября

Пожар на территории склада боеприпасов возле Ични Черниговской области потушили в полном объеме.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

По его словам, сейчас военнослужащие совместно с гражданскими спасателями занимаются ликвидацией очагов задымления и тления, саперы разминируют административную территорию склада.

"По состоянию на 21:00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - добавил он.

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