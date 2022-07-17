В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося в Греции украинского Ан-12 — фоторепортаж
На борту Ан-12 была продукция сербской оборонки (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
На борту транспортного самолета Ан-12 украинской компании Meridian, разбившегося в Греции в ночь на 17 июля, находился военный груз.
Об этом сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.
«Самолет перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности. Покупателем выступило Министерство обороны Бангладеш», — рассказал он, уточнив, что речь идет, в частности, об осветительных и учебных боеприпасах для минометов.
Украинский Ан-12, совершавший рейс из Сербии в Бангладеш через Иорданию, упал в поле у села Палеохори в греческом муниципалитете Пангай.
Перед этим его экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы из-за возгорания одного из двигателей.
На борту самолета находились восемь граждан Украины, которые в результате крушения погибли.
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