В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося в Греции украинского Ан-12 — фоторепортаж 17 июля, 13:36 На борту Ан-12 была продукция сербской оборонки (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На борту транспортного самолета Ан-12 украинской компании Meridian, разбившегося в Греции в ночь на 17 июля, находился военный груз.

Об этом сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

«Самолет перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности. Покупателем выступило Министерство обороны Бангладеш», — рассказал он, уточнив, что речь идет, в частности, об осветительных и учебных боеприпасах для минометов.

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Украинский Ан-12, совершавший рейс из Сербии в Бангладеш через Иорданию, упал в поле у села Палеохори в греческом муниципалитете Пангай.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Перед этим его экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы из-за возгорания одного из двигателей.

На борту самолета находились восемь граждан Украины, которые в результате крушения погибли.

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