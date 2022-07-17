В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося в Греции украинского Ан-12 — фоторепортаж

17 июля, 13:36
На борту Ан-12 была продукция сербской оборонки (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На борту Ан-12 была продукция сербской оборонки (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На борту транспортного самолета Ан-12 украинской компании Meridian, разбившегося в Греции в ночь на 17 июля, находился военный груз.

Об этом сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

«Самолет перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности. Покупателем выступило Министерство обороны Бангладеш», — рассказал он, уточнив, что речь идет, в частности, об осветительных и учебных боеприпасах для минометов.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=C-0v1s7dZbo

Украинский Ан-12, совершавший рейс из Сербии в Бангладеш через Иорданию, упал в поле у села Палеохори в греческом муниципалитете Пангай.

REUTERS/Alkis Konstantinidis
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
REUTERS/Alkis Konstantinidis
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
REUTERS/Alkis Konstantinidis
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Перед этим его экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы из-за возгорания одного из двигателей.

https://twitter.com/BNONews/status/1548415323077914628
https://twitter.com/YWNReporter/status/1548424765945221127

На борту самолета находились восемь граждан Украины, которые в результате крушения погибли.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Греция Авиакатастрофа Сербия Крушение самолета АН-12

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)
Сюжет
Дальше от фронта — меньше скидки /
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен
17 июля, 08:40
Ритейл/Недвижимость
Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
17 июля, 08:27
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X