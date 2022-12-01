«Стратегические цели Кремля неизменны». В Минобороны прокомментировали угрозу масштабной ракетной атаки
Комментируя угрозу ракетной атаки, в Минобороны заявили, что цели Кремля остаются неизменными (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В Министерстве обороны Украины, комментируя угрозу массированной ракетной атаки со стороны РФ, заявили, что стратегические цели Кремля остались неизменными.
Как заявила в ходе брифинга заместительница министра обороны Анна Маляр, РФ сосредоточились на уничтожении украинской энергетики, а потому страна-агрессор продолжит бить ракетами по Украине.
«Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы путем нанесения массированных ударов по инфраструктурным объектам», — отметила Маляр.
По ее словам, РФ продолжит атаковать Украину ракетами для дестабилизации обстановки в стране.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов.
По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.