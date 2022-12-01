«Стратегические цели Кремля неизменны». В Минобороны прокомментировали угрозу масштабной ракетной атаки 1 декабря, 15:07 Комментируя угрозу ракетной атаки, в Минобороны заявили, что цели Кремля остаются неизменными (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Министерстве обороны Украины, комментируя угрозу массированной ракетной атаки со стороны РФ, заявили, что стратегические цели Кремля остались неизменными.

Как заявила в ходе брифинга заместительница министра обороны Анна Маляр, РФ сосредоточились на уничтожении украинской энергетики, а потому страна-агрессор продолжит бить ракетами по Украине.

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«Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы путем нанесения массированных ударов по инфраструктурным объектам», — отметила Маляр.



По ее словам, РФ продолжит атаковать Украину ракетами для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.