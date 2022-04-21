Минобороны РФ уже в третий раз соврало о захвате Рубежного — ОВА 21 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты третий раз соврали об «освобождении» Рубежного (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Третий раз с начала войны Минобороны России солгало о захвате Рубежного.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Правда: Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение», — сказано в сообщении Гайдая.

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По его словам, это уже третье подобное «освобождение» оккупантами Рубежного, исходя из российских лживых сводок.

«Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда снова отчиталась об „освобождении“ Рубежного и даже его „зачистке“ от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли», — говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что вчера иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и также убедились во лжи России.

«Страна-фейк не остановится. Следовательно, возможно, в ближайшее время пропаганда России будет опять отчитываться о четвертом победном „освобождении“ Рубежного», — говорится в сообщении.

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