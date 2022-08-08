Минобороны РФ распространяет фейк о срочной эвакуации из Одесской области
Эвакуация в Украине (Фото:Минреинтеграции/Facebook)
Жителей Одесской области срочно эвакуируют из-за российского наступления. Такой фейк распространяют кремлевские пропагандисты.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он опроверг слухи, распространяемые анонимными Telegram-каналами — никто никого срочно из Одесской области не эвакуирует.
По мнению Братчука, враг может атаковать Одесскую область только ракетами, потому что у оккупантов нет никаких успехов на южном направлении.
Около 10:00 утра в понедельник, 8 августа, над Одесской областью силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету морского базирования типа Калибр.
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