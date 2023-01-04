Россияне признали гибель уже 89 оккупантов в Макеевке, среди них — подполковник 4 января, 01:00 Последствия удара ВСУ по оккупантам в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство обороны РФ заявило, что в результате ракетной атаки по скоплению оккупантов в Макеевке погибли 89 человек.

Российский режим отметил, что среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Причиной массовой ликвидации оккупантов в Макеевке россияне назвали "массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов".

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Удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки было уничтожено около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.

Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

