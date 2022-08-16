Взрывы на складе боеприпасов в Крыму: в Минобороны страны-агрессора заявили о «диверсии» 16 августа, 13:54 На складе боеприпасов в Крыму прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Stringer)

Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило, что взрывы на складе боеприпасов в Джанкое — это «диверсия».

Об этом сообщает Интерфакс.

В оборонном ведомстве агрессора заявили, что «ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов».

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Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



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