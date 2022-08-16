Минобороны РФ назвало свою версию взрывов в районе Джанкоя 16 августа, 09:49 Минобороны РФ настаивает, что «серьезно пострадавших пока не выявили» (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Российские военные настаивают, что причиной взрывов на территории воинской части в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыма стало якобы обыкновенное «возгорание».

Об этом российским пропагандистским ресурсам заявили в министерстве обороны РФ.

«Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов», — утверждают в ведомстве.

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Там также добавили, что «серьезно пострадавших пока не выявили».

Взрывы на военном объекте начались во вторник утром, 16 августа.

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, сначала на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно этому в самом Джанкое загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены, по меньшей мере, девять российских самолетом.

Тогда военное руководство РФ также заявило о «возгорании» из-за якобы нарушения техники безопасности, однако частота подобных происшествий на оккупированном полуострове дает основания усомниться в официальной версии кремлевского режима.

В то же время украинская сторона свою причастность к данным инцидентам не подтверждала.

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