Минобороны РФ назвало свою версию взрывов в районе Джанкоя

16 августа, 09:49
Минобороны РФ настаивает, что «серьезно пострадавших пока не выявили» (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Минобороны РФ настаивает, что «серьезно пострадавших пока не выявили» (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Российские военные настаивают, что причиной взрывов на территории воинской части в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыма стало якобы обыкновенное «возгорание».

Об этом российским пропагандистским ресурсам заявили в министерстве обороны РФ.

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«Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов», — утверждают в ведомстве.

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Там также добавили, что «серьезно пострадавших пока не выявили».

Взрывы на военном объекте начались во вторник утром, 16 августа.

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По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, сначала на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно этому в самом Джанкое загорелась трансформаторная станция.

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При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены, по меньшей мере, девять российских самолетом.

Тогда военное руководство РФ также заявило о «возгорании» из-за якобы нарушения техники безопасности, однако частота подобных происшествий на оккупированном полуострове дает основания усомниться в официальной версии кремлевского режима.

В то же время украинская сторона свою причастность к данным инцидентам не подтверждала.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Воинская часть Минобороны РФ Джанкой Взрыв Война России против Украины

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