Минобороны просит не сообщать в соцсетях последние новости с фронта: После этого наших сразу накрывают 7 июля, 15:48 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Замминистра обороны Анна Маляр призвала не сообщать в соцсетях новости с передовой в режиме реального времени. Страна-агрессор РФ сразу после свежей информации накрывает огнем украинских воинов, утверждают в Минообороны.

«Обращаюсь по просьбам наших военных ко всем Telegram-каналов, информирующих об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн режиме и день в день — наших накрывают сразу после этого. Ну такова специфика нашего врага», — сообщила она в Telegram.

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Маляр добавила, что новости с передовой можно сообщать только после обнародования информации официальными спикерами — Генштабом, Объединенными стратегическими группировками войск или Минобороной.

«Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованиями на местах», — добавила замминистра.