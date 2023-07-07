Минобороны просит не сообщать в соцсетях последние новости с фронта: После этого наших сразу накрывают

7 июля, 15:48
Поделиться:
Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Замминистра обороны Анна Маляр призвала не сообщать в соцсетях новости с передовой в режиме реального времени. Страна-агрессор РФ сразу после свежей информации накрывает огнем украинских воинов, утверждают в Минообороны.

«Обращаюсь по просьбам наших военных ко всем Telegram-каналов, информирующих об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн режиме и день в день — наших накрывают сразу после этого. Ну такова специфика нашего врага», — сообщила она в Telegram.

Видео дня

Читайте также:

Украинские военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) Ситуация на фронте: российские оккупанты пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций — Генштаб

Маляр добавила, что новости с передовой можно сообщать только после обнародования информации официальными спикерами — Генштабом, Объединенными стратегическими группировками войск или Минобороной.

«Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованиями на местах», — добавила замминистра.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Обстрел Фронт Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X