Мир должен прекратить поставлять России технологии для изготовления ракет — Минобороны 21 августа, 01:10 Точка У и военный солдат, Харьковская область, апрель 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Мир должен прекратить поставлять России технологии, которые будут использованы для изготовления ракет. Таким образом удастся предотвратить ракетные удары по Украине.

Об этом пишет Министерство обороны Украины.



В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тревоги.

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«Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства», — подчеркнули в Минобороны.

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