Мир должен прекратить поставлять России технологии для изготовления ракет — Минобороны
Точка У и военный солдат, Харьковская область, апрель 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
Мир должен прекратить поставлять России технологии, которые будут использованы для изготовления ракет. Таким образом удастся предотвратить ракетные удары по Украине.
Об этом пишет Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тревоги.
«Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства», — подчеркнули в Минобороны.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.