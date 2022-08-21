Мир должен прекратить поставлять России технологии для изготовления ракет — Минобороны

21 августа, 01:10
Точка У и военный солдат, Харьковская область, апрель 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Точка У и военный солдат, Харьковская область, апрель 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Мир должен прекратить поставлять России технологии, которые будут использованы для изготовления ракет. Таким образом удастся предотвратить ракетные удары по Украине.

Об этом пишет Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что 20 августа украинским гражданам приходилось трижды спускаться в укрытия через воздушные тревоги.

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«Тысячи ракет по нашим городам и селам. Мир, спаси нас от этого смертоносного металла, который убивает наших детей и женщин! Прекратите поставлять Мордору технологии, которые они используют для убийства», — подчеркнули в Минобороны.

https://twitter.com/DefenceU/status/1561078338751438848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1561078338751438848%7Ctwgr%5E959bed97cbe17b7fd7273a37c075de8cd57db1b7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Ftysyachi-raket-gorodam-vesyam-minoborony-1661029220.html
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Минобороны Украины Ракетные удары Война в Украине Ракетные технологии Война России против Украины

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