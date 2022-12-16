Российский обстрел не стал неожиданностью для ВСУ и он вряд ли будет последними — Минобороны

16 декабря, 17:10
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Оккупанты обстрелами пытаются создать условия, чтобы заставить Украину пойти на переговоры (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Оккупанты обстрелами пытаются создать условия, чтобы заставить Украину пойти на переговоры (Фото:Оперативний ЗСУ/Telegram)

Российский массированный обстрел в пятницу, 16 декабря, не стал неожиданностью для ВСУ. Минобороны предупреждают, что эти удары РФ «вряд ли будут последними».

Об этом сообщил советника министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии ВВС.

«Это была стратегия в течение последних двух месяцев. Столкнувшись с поражениями на поле боя, они должны это компенсировать», — подчеркнул он.

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Сак добавил, что оккупанты обстрелами пытаются создать условия, чтобы заставить Украину пойти на переговоры. Советник подчеркнул, что эта тактика Кремля не сработает. По его словам, удары РФ «не стали неожиданностью» и «вряд ли они будут последними».

«Экстренные службы начали работу по восстановлению электроснабжения», — сказал он, добавив, что ситуация «по-прежнему сложная».

Сак вновь подчеркнул, что атаки РФ посылают сигнал западным союзникам о том, что Украине нужны системы ПВО для защиты городов.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия ПВО

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