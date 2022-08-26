Минобороны пожелало Лукашенко «воссоединиться с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи» 26 августа, 11:22 Александр Лукашенко продолжает содействовать РФ в ее военных преступлениях против Украины (Фото:Andrei Stasevich/EUTERS)

В Министерстве обороны ответили белорусскому диктатору Александру Лукашенко на его циничное пожелание Украине «мирного неба».

Речь идет о его так называемом «поздравлении» ее граждан с Днем Независимости.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровня», — заявил узурпатор.

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Особый цинизм обращения Лукашенко к украинцам заключался в том, что именно с территории Беларуси прилетает часть российских ракет, жертвами которых становятся мирные жители.

В связи с этим в Минобороны пожелали ему судьбу иракского и ливийского кровавых тиранов Саддама Хусейна и Муамара Каддафи.

«Диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба… В качестве „подарка“ снова были выпущены ракеты из Белоруссии по Украине. Желаем Лукашенко такого же мирного неба… И воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи», — подчеркнули в ведомстве.

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