Минобороны показало видео с позиций украинских защитников под Бахмутом 15 октября, 23:01 Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)

Министерство обороны обнародовало в Twitter видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.



"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом, или на Сомме. Речь идет об окопах возле Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", — говорится в сообщении.

Видео дня

В субботу, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия продолжаются на разных участках фронта. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.