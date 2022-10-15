Минобороны показало видео с позиций украинских защитников под Бахмутом

15 октября, 23:01
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Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)

Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)

Министерство обороны обнародовало в Twitter видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом, или на Сомме. Речь идет об окопах возле Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceU/status/1581347535242686464

В субботу, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия продолжаются на разных участках фронта. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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