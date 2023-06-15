Минобороны показало поврежденную во время боя БМП Bradley: экипаж успешно эвакуировался — фото 15 июня, 12:10 Поврежденный во время боевого задания Bradley (Фото:Анна Маляр/Телеграм)

Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила повреждение одной боевой машины пехоты Bradley во время наступления Сил обороны. Ее уже направили на ремонт, экипаж успешно эвакуировался.

Об этом Маляр сообщила в четверг, 15 июня.

Она опубликовала фото поврежденной БМП после того, как в нее попали из российского Града, а также бойцов, которые уцелели и продолжают выполнять задачи на другой технике.

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Фото: Анна Маляр/Telegram

В 47-й бригаде рассказали, что на боевом задании после прямого попадания ракеты в башню Bradley загорелся. Экипаж смог эвакуироваться, а водитель-механик отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. У одного из воинов легкая контузия.



Фото: Анна Маляр/Telegram

«Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова. Bradley помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь», — подчеркнула Маляр.

До этого телеканал CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

12 июня она сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.

13 июня США объявили о новом пакете помощи Украине, который в том числе включает 15 Bradley. В Пентагоне не подтвердили информацию о потере Украиной техники.