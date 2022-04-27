«Их цель — выйти на границы Херсонской области». Минобороны Украины ожидает атаки оккупантов в направлении Кривого Рога и Николаева

27 апреля, 17:26
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Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Оккупанты планируют выйти на административные границы Херсонской области, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

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«Ожидается активизация боевых действий на Криворожском и Николаевском направлениях в районах Осокоровка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, а также Правдино и Таврийское соответственно, здесь целью оккупанта является выход на административные границы Херсонской области», — сказал он во время брифинга.

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Мотузянык уточнил, что в Южнобужском операционном районе РФ усилила группировку войск 49-й армии и воздушно-десантных войск, перебросив с Кураховского направления БТГ 11-й десантной штурмовой бригады из города Улан-Удэ.

Спикер отметил, что оккупанты подразделениями 8-й, 49-й армий, а также 22-го армейского корпуса и береговых войск черноморского флота южного военного округа, удерживает захваченные территории, обстреливают позиции ВСУ и пополняет боекомплект.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Война в Украине

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