«Продолжение следует». В Минобороны опубликовали интригующее видео с молчаливым Будановым 11 июня, 14:19 Минобороны опубликовало видео, на котором Кирилл Буданов молчит 30 секунд (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Министерство обороны Украины в воскресенье, 11 июня, опубликовало загадочное видео с начальником Главного управления разведки МО Кириллом Будановым.

Видео, на котором Буданов молча сидит перед камерой, появилось в соцсетях заместителя министра обороны Анны Маляр.

«Продолжение следует… Планы любят тишину», — подписала Маляр интригующий 30-секундный ролик.

Видео дня

Ранее Маляр предупреждала, что объявления о начале контрнаступления не будет, и публиковала видео с подписью «Планы любят тишину» с украинскими военными, которые призывают соблюдать информационную тишину.

