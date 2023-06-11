«Продолжение следует». В Минобороны опубликовали интригующее видео с молчаливым Будановым

11 июня, 14:19
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Минобороны опубликовало видео, на котором Кирилл Буданов молчит 30 секунд (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Минобороны опубликовало видео, на котором Кирилл Буданов молчит 30 секунд (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Министерство обороны Украины в воскресенье, 11 июня, опубликовало загадочное видео с начальником Главного управления разведки МО Кириллом Будановым.

Видео, на котором Буданов молча сидит перед камерой, появилось в соцсетях заместителя министра обороны Анны Маляр.

«Продолжение следует… Планы любят тишину», — подписала Маляр интригующий 30-секундный ролик.

Видео дня

Ранее Маляр предупреждала, что объявления о начале контрнаступления не будет, и публиковала видео с подписью «Планы любят тишину» с украинскими военными, которые призывают соблюдать информационную тишину.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ГУР Контрнаступление Кирилл Буданов Война России против Украины Анна Маляр

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