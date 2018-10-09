09 октября 2018, вторник

Минобороны опровергло сообщение спасателей о 88 тыс.тонн боеприпасов на военных складах вблизи Ични

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По данным Генштаба, интенсивность взрывов уменьшилась
Скриншот с видео

По данным Генштаба, интенсивность взрывов уменьшилась

Минобороны опровергло информацию о наличии около 88 тысяч тонн боеприпасов на военных складах вблизи Ични Черниговской области.

В пресс-службе силового ведомства подчеркнули, что данные не соответствуют действительности.

Примечательно, что о 88 тыс.тонн боеприпасов сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Позже эта информация была удалена из сводки.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 10 тысяч человек.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется.

По состоянию на 7 утра раздается два-три взрыва в секунду.

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