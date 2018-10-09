Минобороны опровергло сообщение спасателей о 88 тыс.тонн боеприпасов на военных складах вблизи Ични

Минобороны опровергло информацию о наличии около 88 тысяч тонн боеприпасов на военных складах вблизи Ични Черниговской области.
В пресс-службе силового ведомства подчеркнули, что данные не соответствуют действительности.
Примечательно, что о 88 тыс.тонн боеприпасов сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Позже эта информация была удалена из сводки.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.
В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
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Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 10 тысяч человек.
Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется.
По состоянию на 7 утра раздается два-три взрыва в секунду.
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