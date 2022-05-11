В Минобороны объяснили, почему сдержанно делают прогнозы о войне с Россией

11 мая, 12:03
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Любые прогнозы могут корректировать действия врага, подчеркнули в Минобороны (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Любые прогнозы могут корректировать действия врага, подчеркнули в Минобороны (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Министерстве обороны Украины заявили, что осторожно делают прогнозы относительно войны с Россией, чтобы не корректировать действия врага.

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Об этом в интервью LB.ua рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Я объясню, почему сдержанные. И я сейчас тоже буду сдержанна, потому что любое мое слово будет восприниматься как официальная позиция ведомства, и в том числе нашим врагом, который каждую информацию, в том числе из открытых источников, использует для корректировки», — сказала она.

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Она подчеркнула, что план противодействия России есть.

«Единственное, что здесь можно абсолютно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу — чтобы было понятно, какой ценой даются те победы, которые есть, и то сдерживание, которое является. И вы знаете, что есть временно оккупированные территории сейчас, то есть не все так просто. И каждый день ситуация меняется. Поэтому некорректно говорить, что будет через неделю, через три. Если вам кто-то точно рассказывает, что будет — это некомпетентно», — резюмировала Маляр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины Прогноз Война России против Украины Анна Маляр

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