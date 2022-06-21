Детали для подлодок и танков. В Минобороны обвинили итальянскую компанию в поставках оборудования в РФ
Танк российских оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Министерство обороны Украины обвинило итальянскую компанию Danieli в том, что она продолжает поставки оборудования для российского оружия после 24 февраля.
В сообщении Минобороны говорится, что компания продолжает поставлять в Россию оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони.
«Поддержка российского военного комплекса противоречит законным и нравственным соображениям. Бойкотируйте Россию», — заявили в Минобороны.
Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 34 тыс. личного состава.
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
- Личный состав — 33800 (+200)
- Танки — 1477 (+9)
- Боевые бронированные машины — 3588 (+11)
- Артиллерийские системы — 749 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 238 (+3)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 98 (+0)
- Самолеты — 216 (+0)
- Вертолеты — 181 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 (+3)
- Крылатые ракеты — 130 (+0)
- Корабли/катера — 14 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2527 (+4)
- Специальная техника — 55 (+0).
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