Детали для подлодок и танков. В Минобороны обвинили итальянскую компанию в поставках оборудования в РФ 21 июня, 04:16 Цей матеріал також доступний українською Танк российских оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство обороны Украины обвинило итальянскую компанию Danieli в том, что она продолжает поставки оборудования для российского оружия после 24 февраля.

В сообщении Минобороны говорится, что компания продолжает поставлять в Россию оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони.

«Поддержка российского военного комплекса противоречит законным и нравственным соображениям. Бойкотируйте Россию», — заявили в Минобороны.

Видео дня

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 34 тыс. личного состава.

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Личный состав — 33800 ( +200)

+200) Танки — 1477 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3588 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 749 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 238 ( +3)

РСЗО) — 238 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 98 ( +0)

ПВО) — 98 +0) Самолеты — 216 ( +0)

+0) Вертолеты — 181 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 +3) Крылатые ракеты — 130 ( +0)

+0) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2527 ( +4)

+4) Специальная техника — 55 ( +0).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.