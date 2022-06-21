Детали для подлодок и танков. В Минобороны обвинили итальянскую компанию в поставках оборудования в РФ

21 июня, 04:16
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Танк российских оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Танк российских оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство обороны Украины обвинило итальянскую компанию Danieli в том, что она продолжает поставки оборудования для российского оружия после 24 февраля.

В сообщении Минобороны говорится, что компания продолжает поставлять в Россию оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони.

«Поддержка российского военного комплекса противоречит законным и нравственным соображениям. Бойкотируйте Россию», — заявили в Минобороны.

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https://twitter.com/DefenceU/status/1538863905912528896
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Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 34 тыс. личного состава.

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

  • Личный состав — 33800 (+200)
  • Танки — 1477 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 3588 (+11)
  • Артиллерийские системы — 749 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 238 (+3)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 98 (+0)
  • Самолеты — 216 (+0)
  • Вертолеты — 181 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 601 (+3)
  • Крылатые ракеты — 130 (+0)
  • Корабли/катера — 14 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2527 (+4)
  • Специальная техника — 55 (+0).
https://www.youtube.com/watch?v=Ji_uvOZZt9c
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Минобороны Украины Италия Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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