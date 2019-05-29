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Минобороны не принимает: Укроборонпром остановил производство БТР-4 из импортной бронестали

Сегодня, 16:20
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Минобороны не принимает: Укроборонпром остановил производство БТР-4 из импортной бронестали - фото

Укроборонпром

Проблема с приемом бронетехники возникла из-за «архаичных норм стандартизации»

Из-за устаревшего законодательства Житомирский бронетанковый завод был вынужден приостановить работу цеха по производству корпусов БТР-4.

Причиной этому стало то, что приемка Министерства обороны не допускает к эксплуатации военную технику, изготовленную из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

Как пояснили в Укроборонпроме, сложившаяся ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК, решение которой требует скоординированных действий Верховной Рады и ряда государственных органов.

«В результате позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлена специально созданная производственная линия. Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронесталь, из которой производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признана непригодной для украинской бронетехники», — заявили в госконцерне.

При этом отмечается, что это может создать критические проблемы и на других бронетанковых заводах, где также созданы линии для серийного производства БТР-4 и БТР-3.

«Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок бронестали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов с украинской бронестали — частное ООО Лозовской кузнечно-механический завод — не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии», — добавили в Укроборонпроме.

Теги:   БТР Бронетехника Минобороны Украины Укроборонпром

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