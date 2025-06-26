Антон Михненко военный эксперт

На самом деле, если быть откровенным, то вопрос создания управляемых авиационных бомб поднимался достаточно давно. Еще до полномасштабного вторжения, до 2014 года были определенные отечественные разработки, которые наши производители делали для того, чтобы усовершенствовать тот арсенал, который есть.