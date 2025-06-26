«Сначала не нашли своего потребителя». Михненко — о трудностях при создании украинских КАБов
Украинский КАБ, разработчики сознательно повторили внешний вид российского УМПК (Фото: Defense Express)
Военный эксперт Антон Михненко в эфире Radio NV — о процессе создания украинских КАБов, которые уже летают на 60 км.
Антон Михненко
На самом деле, если быть откровенным, то вопрос создания управляемых авиационных бомб поднимался достаточно давно. Еще до полномасштабного вторжения, до 2014 года были определенные отечественные разработки, которые наши производители делали для того, чтобы усовершенствовать тот арсенал, который есть.