В Минобороны рассказали, сколько M270 и HIMARS сейчас находятся на вооружении ВСУ
Работа HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
На вооружении ВСУ находятся более 20 реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.
В ведомстве добавили, что ни одну из них российские оккупанты не уничтожили.
В Минобороны заявили, что более 50 российских складов с боеприпасами «вышли из игры».
В пятницу, 19 августа, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 775 млн долларов, в который в частности включили боеприпасы для HIMARS и 15 дронов Scan Eagle.
Передача ЗРК NASAMS Украине США анонсирована еще 1 июля в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 820 млн долларов.
Речь идет о двух батареях NASAMS.
Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.
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