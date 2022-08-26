В Минобороны рассказали, сколько M270 и HIMARS сейчас находятся на вооружении ВСУ 26 августа, 13:31 Работа HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

На вооружении ВСУ находятся более 20 реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.

В ведомстве добавили, что ни одну из них российские оккупанты не уничтожили.

Фото: НВ

В Минобороны заявили, что более 50 российских складов с боеприпасами «вышли из игры».

Видео дня

В пятницу, 19 августа, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 775 млн долларов, в который в частности включили боеприпасы для HIMARS и 15 дронов Scan Eagle.

Передача ЗРК NASAMS Украине США анонсирована еще 1 июля в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 820 млн долларов.

Речь идет о двух батареях NASAMS.

Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.