За первую часть 2025 года Минобороны допустило к использованию 50 новых образцов новой автотехники для ВСУ

За шесть месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию около 50 новых образцов автомобильной техники от украинских предприятий.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что это вдвое больше, чем было кодифицировано в первом полугодии прошлого года.

В Минобороны добавили, что среди техники колесные эвакуационные и седельные тягачи, грузовики для перевозки крупногабаритных грузов, вездеходные шасси многоцелевого назначения, колесные платформы для техники тыла и других служб.

По данным ведомства, модернизация и осовременивание автопарка украинского войска остается важной задачей для обеспечения эффективной фронтовой логистики и мобильности.

Ранее Минобороны сообщало, что за июнь кодифицировало и допустило к эксплуатации более 120 новых образцов вооружения и военной техники.