Неизвестный преемник Федорова. Чем занимался в СБУ специалист по спецоперациям Хмара и почему Зеленский доверил ему Минобороны

Люди, лично знающие нового главу Министерства обороны Евгения Хмару, помогли NV устранить часть «белых пятен», которыми изобилует его биография.

Острейший с начала войны внутриполитический кризис, связанный с внезапной отставкой правительства, привел в середине июля в кресло главы Минобороны нетипичного чиновника — представителя СБУ генерал-майора Евгения Хмару.

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Во-первых, он не гражданское лицо, как того требует закон.

Поэтому, во-вторых, Хмара имеет статус «исполняющего обязанности». Причем, когда в январе прошлого года он возглавил СБУ после увольнения Василия Малюка, то также получил от президента статус «временно исполняющего обязанности».