Неизвестный преемник Федорова. Чем занимался в СБУ специалист по спецоперациям Хмара и почему Зеленский доверил ему Минобороны

3 августа, 08:30
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара ранее возглавлявляв Центр специальных операций «А» СБУ (Фото: Минобороны Украины)

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара ранее возглавлявляв Центр специальных операций «А» СБУ (Фото: Минобороны Украины)

x1
0:00
-
18:28
Автор: Максим Бутченко

Люди, лично знающие нового главу Министерства обороны Евгения Хмару, помогли NV устранить часть «белых пятен», которыми изобилует его биография.

Острейший с начала войны внутриполитический кризис, связанный с внезапной отставкой правительства, привел в середине июля в кресло главы Минобороны нетипичного чиновника — представителя СБУ генерал-майора Евгения Хмару.

Реклама

Во-первых, он не гражданское лицо, как того требует закон.

Поэтому, во-вторых, Хмара имеет статус «исполняющего обязанности». Причем, когда в январе прошлого года он возглавил СБУ после увольнения Василия Малюка, то также получил от президента статус «временно исполняющего обязанности».

Теги:   Минобороны Украины Евгений Хмара Служба безопасности Украины (СБУ) полномасштабное вторжение Михаил Драпатый

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies