По немецкой схеме. Минобороны Греции считает, что Украина сможет получить БМП-1 через месяцы — Bild
Боевая машина пехоты Marder (Фото:Bundeswehr)
В Минобороны Греции считают, что Украина сможет получить греческие БМП-1 по предложенной Берлином схеме через месяцы. Об этом в Telegram сообщает Bild со ссылкой на высокопоставленного представителя греческого Минобороны.
«Может пройти не меньше двух месяцев, прежде чем первый танк из Германии окажется у нас», — сказал источник Bild.
СМИ отмечают, что Греция все еще ждет приглашения своего специального комитета в Германию для проверки танков Marder. По предложенной Германией схеме после проверки танки должны быть должным образом подготовлены к отправке, а когда они окажутся в Греции, Украине будут отправлены БМП-1.
«Когда Украина должна получить танки — когда война закончится?» — сказал представитель Минобороны Греции.
Ранее спикер греческого правительства подтверждал, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит обещанные Берлином немецких боевые машины пехоты Marder.
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