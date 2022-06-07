По немецкой схеме. Минобороны Греции считает, что Украина сможет получить БМП-1 через месяцы — Bild 7 июня, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Боевая машина пехоты Marder (Фото:Bundeswehr)

В Минобороны Греции считают, что Украина сможет получить греческие БМП-1 по предложенной Берлином схеме через месяцы. Об этом в Telegram сообщает Bild со ссылкой на высокопоставленного представителя греческого Минобороны.

«Может пройти не меньше двух месяцев, прежде чем первый танк из Германии окажется у нас», — сказал источник Bild.

СМИ отмечают, что Греция все еще ждет приглашения своего специального комитета в Германию для проверки танков Marder. По предложенной Германией схеме после проверки танки должны быть должным образом подготовлены к отправке, а когда они окажутся в Греции, Украине будут отправлены БМП-1.

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«Когда Украина должна получить танки — когда война закончится?» — сказал представитель Минобороны Греции.

Ранее спикер греческого правительства подтверждал, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит обещанные Берлином немецких боевые машины пехоты Marder.

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