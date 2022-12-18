Минобороны Британии обнародовало фото с учений украинских военных

18 декабря, 15:41
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Тренировки украинских защитников в Северной Англии (Фото:Ministry of Defence via Twitter)

Тренировки украинских защитников в Северной Англии (Фото:Ministry of Defence via Twitter)

Министерство обороны Великобритании показало, как тренируются украинские военные, готовясь к боевым действиям на фронте.

Соответствующие кадры ведомство опубликовало в Twitter.

«Украинские новобранцы, участвующие в тренировочной программе под руководством Великобритании, в начале этой недели тренировались в заснеженной Северной Англии, готовясь к боевым действиям на фронте», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1604446713997131777

Около 5000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Великобритания Военные учения Война России против Украины

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