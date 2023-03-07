Минобороны назвало имя военного, которого россияне расстреляли на видео после слов «Слава Украине» 7 марта, 12:28 Россияне расстреляли украинского военного после слов «Слава Украине» (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

По предварительным данным, погибшим военным, которого россияне расстреляли на видео после выкрика «Слава Украине» является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Об этом сообщило Минобороны Украины во вторник, 7 марта, ссылаясь на заявление ОМБр.



Там рассказали, что Тимофей Николаевич Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута. Сейчас тело военного находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности установят после его возвращения и проведения экспертиз.

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«Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой», — заявили в командовании 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.



6 марта в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).