Возле границы с РФ. Украинские военные обнаружили минный коридор в Харьковской области 21 ноября, 12:11 Возле границы с РФ в Харьковской области обнаружили минный коридор (Фото:Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины)

Бойцы Нацгвардии и военная контрразведка обнаружили минный коридор на севере Харьковской области возле российской границы.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

«Во время проведения фильтрационных мероприятий в населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка путем разведывательного опроса местного населения нацгвардейцами совместно с военной контрразведкой было установлено местонахождение мин МОН-90, МОН-50, Фугасов и ОЗМ-72», — говорится в сообщении.

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По словам военных, если бы минный коридор сработал, под огневое поражение попало бы мирное население.

«Мы совершали разведку местности — искали где раньше были склады или размещение личного состава противника, пообщались с местным населением, выяснили, где дислоцировались оккупанты, после передвижения по населенному пункту нашли мину МОН-90 установленную противником, она была установлена ​​на дистанционном подрывнике. Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт, они бы подорвали личный состав и технику. Также мы нашли Фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах», — рассказал боец Нацгвардии Вадим.

Обезвреженные мины нацгвардейцы забирают с собой, чтобы затем поставить на границе и использовать для минирования приграничной территории перед своими позициями, чтобы устранить возможный прорыв или наступление оккупантов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

