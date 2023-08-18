«С кассетными боеприпасами — быстрее». Когда ВСУ преодолеют многокилометровые, но не бесконечные минные поля на юге — интервью NV 18 августа, 19:15 NV Премиум Испытания устройства для разминирования, установленного на экскаваторе и способного взрывать противопехотные и противотанковые мины. Запорожская область, 12 августа 2023 года. (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Александр Курбатов, начальник службы по связям с общественностью отдельной бригады территориальной обороны г. Днепр, которая воюет на юге Украины, в интервью Radio NV рассказал, на сколько хватит у российских оккупантов ресурсов, чтобы обороняться многокилометровыми минными полями, и как их преодолевают ВСУ.



— Американская разведка считает, что Украина не достигнет своей ключевой цели наступления на юге — освобождения Мелитополя. Они ставят под вопрос освобождение Токмака и прогнозируют еще иное подобное. Сейчас очень много таких «предательских» публикаций есть в западных СМИ на тему якобы неуспехов Вооруженных Сил Украины. Как бойцы на передовой все это воспринимают? Как это влияет на моральное состояние защитников? И что вы можете ответить на такие публикации?

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— Прежде всего я хотел бы сказать, что я, по-моему, никогда не слышал ссылок на официальный брифинг, на официальные сведения от какой-либо разведки.

Помните, когда накануне 24 февраля 2022 года появлялись официальные сообщения, через множество органов, через многие СМИ: будет нападение. И это делалось систематически. И все эти сообщения предупреждали о том, что война будет обязательно. И единственное, что плюс-минус неделю «плавала» дата.

Собственно, с этим никто не дискутировал, кроме наших чиновников, которые полагали, что это слишком сеет панику в самой Украине.

В этом случае все равно вся эта разведка, все эти органы, никогда не выпускают брифинги, они никогда не выпускают официальных сообщений.

Например, если посмотреть, что говорил тот же [глава украинской разведки] Буданов. Да, он говорил про Крым, еще что-то. Работа разведки, как правило, в 90% [случаев] — это какое-то дезинформирование или ещё что-то в этом роде. Они не обязаны, и вся суть их работы не в том, чтобы информировать широкую общественность.

Поэтому я не знаю, откуда материалы взялись в американских изданиях. Очень трудно сказать, откуда они это взяли, и почему поднимается такой вопрос: дойдут туда, не дойдут туда.

Я должен сказать, что сейчас у нас жесткое продвижение, несмотря на то, что они набросали столько мин. Но продвижение все равно есть. Представьте, многокилометровые минные поля, а мы продвигаемся. Мы точно не можем сказать, насколько хватит этих полей у россиян. Еще меньше мы можем прогнозировать, а хватит ли у них сил сделать еще одни такие минные поля.