Минная опасность возле Одесского побережья только усилилась — Гуменюк

10 августа, 18:33
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Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

В Одесской области минная опасность на побережьях усилилась. Наблюдается много случаев детонирования взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга.

«Минная опасность никуда не делась. К сожалению, она только усилилась», — сообщила она.

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Гуменюк добавила, что в результате наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС, потоком воды принесло много «опасных сюрпризов». По ее словам, часть того, что принесло наводнение, еще находится в плавучем состоянии, или залегает на дне и может быть поднята штормами.

По ее словам, с начала 2023 года в Одесской и Николаевской областях было зафиксировано детонирование 32 мин в акватории Черного моря. В акваторию Черного моря попали и речные мины.

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Ранее Одесская ОГА сообщила, что планирует открыть пляжный сезон до выходных и поручила до 10 августа подготовить пляжи. Также перед открытием пляжного сезона кафе и ресторанам в Одессе разрешили работать на час дольше — до 23:00.

Спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук утверждает, что пляжи Одесского региона можно обезопасить от выноса на них дрейфующих мин.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Одесская область Российская агрессия Минные поля Наталья Гуменюк

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