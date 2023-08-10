Минная опасность возле Одесского побережья только усилилась — Гуменюк
Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)
В Одесской области минная опасность на побережьях усилилась. Наблюдается много случаев детонирования взрывоопасных предметов.
Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга.
«Минная опасность никуда не делась. К сожалению, она только усилилась», — сообщила она.
Гуменюк добавила, что в результате наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС, потоком воды принесло много «опасных сюрпризов». По ее словам, часть того, что принесло наводнение, еще находится в плавучем состоянии, или залегает на дне и может быть поднята штормами.
По ее словам, с начала 2023 года в Одесской и Николаевской областях было зафиксировано детонирование 32 мин в акватории Черного моря. В акваторию Черного моря попали и речные мины.
Ранее Одесская ОГА сообщила, что планирует открыть пляжный сезон до выходных и поручила до 10 августа подготовить пляжи. Также перед открытием пляжного сезона кафе и ресторанам в Одессе разрешили работать на час дольше — до 23:00.
Спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук утверждает, что пляжи Одесского региона можно обезопасить от выноса на них дрейфующих мин.