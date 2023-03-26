Пятый случай за неделю. В Херсонской области двое мужчин подорвались на российской мине, один из них потерял обе ноги 26 марта, 16:40 Вражеская мина (Фото:ГСЧС)

В Херсонской области около села Ивановка Высокопольской общины двое мужчин подорвались на российской мине. В результате взрыва они получили тяжелые ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что молодых людей 24 и 18 лет отправили в больницу Кривого Рога, один из них потерял обе ноги, а другой — получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы.

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В Херсонской ОВА подчеркнули, что это пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке за последнюю неделю. За семь дней снаряды, оставленные российскими оккупационными войсками, унесли жизни одного жителя Херсонской области, еще пять были ранены.

В администрации области напоминают, что посещать территории, не обследованные саперами, — опасно для жизни.