16 ноября 2018, пятница

Минкульт требует отменить регистрацию прав УПЦ МП на Почаевскую лавру

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Почаевская лавра
Фото: ipernity.com/doc/d-f [hat Suckr verlassen]/Flickr

Почаевская лавра

Министерство культуры Украины требует отменить решение государственного регистратора о предоставлении УПЦ МП права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, представитель Минкульта обжаловал указанные действия регистратора с требованием отменить решение. 

"Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования уголовном производстве.

Ранее, депутат Почаевского городского совета Тарас Паляниця заявил, что государственный регистратор передал в пользование религиозной организации Свято-Успенская Почаевская Лавра (в составе УПЦ МП) до 2052 году шесть объектов Почаевской лавры.

В Украине действуют три лавры: Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра (Тернопольская область) и Святогорская лавра (в Донецкой области), все они находятся под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата.

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