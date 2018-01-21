Минкульт просит мэрию Киева выкупить старинное здание, горевшее накануне

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Здание является памятником архитектуры местного значения
Фото: ТСН

Здание является памятником архитектуры местного значения

Министерство культуры Украины просит власти Киева выкупить дом на улице Б. Хмельницкого, 12-14, в котором накануне произошел пожар, так как это старинное здание является памятником архитектуры местного значения.

Об этом идет речь в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте Минкульта.

"Минкультуры выражает глубокую обеспокоенность пожаром в здании по ул. Б. Хмельницкого, 12-14 в городе Киеве. Это здание является памятником архитектуры местного значения №635-КВ (приказ Министерства культуры и туризма Украины от 15.09.2010 №706/0/16-10)", - говорится в сообщении.

Министерство обращается к киевскому городскому председателю, как к руководителю местного органа охраны культурного наследия, с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения.

"В частности, применить определенные действующим законодательством меры воздействия к тем владельцам (пользователям), которые допускают ненадлежащее содержание памятников, что несет угрозу их уничтожения. Надеемся, что уже завтра владельцы (пользователи) памятника по улице Б. Хмельницкого, 12-14 получат свое предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе памятника", - добавили в ведомстве.

Напомним, что вечером в субботу, 20 января, в центре Киева загорелся дом.

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