Минкульт призвал полицию оперативно найти похитителей бюста Леси Украинки

Бюст был установлен на здании Музея Леси Украинки в Киеве

Министерство культуры Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой оперативно провести расследование похищения в столице Украины бюста украинской поэтессы Леси Украинки.

В Минкульте назвали преступление "дерзким и циничным поступком", отметив, что подобные действия свидетельствуют о "неуважении к украинской культуре", передает Интерфакс-Украина.

"Министерство культуры Украины обращается к правоохранительным органам с просьбой уделить значительное внимание и оперативность при поиске виновных и возвращении культурной и исторической ценности в Музей Леси Украинки. А также обращается к общественным и художественным кругам не оставаться равнодушными к подобным проявлениям вандализма и неуважения к истории и культуре нашего государства", - сообщили в Минкульте.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве неизвестные украли бюст поэтессы.

Похищенный бюст писательницы и памятная доска уникальные в своем роде, составляют единую композицию и выполнены из бронзы.