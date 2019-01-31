Минкульт переименует УПЦ МП в случае ее отказа изменить название - нардеп
Минкульт Украины самостоятельно переименует УПЦ МП в случае отказа последней изменит свое название.
Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.
"Санкции не предусмотрены… Но в Едином реестре, очевидно, эта строка будет изменена. Официально эта община будет называться иначе, если она сама это не изменит", - сказал Еленский в комментарии Интерфакс-Украина.
Как отметил нардеп, название религиозной организации, центр которой находится на территории государства-агрессора, сменит регистрирующий орган, если сама организация не переименует себя.
"Сейчас это государственный орган по делам религии. Таковым является Министерство культуры", - рассказал Еленский.
Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в течение 4 месяцев в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.
22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
УПЦ МП отказывается самостоятельно вносить изменения в свое название.