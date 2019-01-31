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Минкульт переименует УПЦ МП в случае ее отказа изменить название - нардеп

Вчера, 17:03
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EPA

Киево-Печерская лавра

Минкульт Украины самостоятельно переименует УПЦ МП в случае отказа последней изменит свое название.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

"Санкции не предусмотрены… Но в Едином реестре, очевидно, эта строка будет изменена. Официально эта община будет называться иначе, если она сама это не изменит", - сказал Еленский в комментарии Интерфакс-Украина.

Как отметил нардеп, название религиозной организации, центр которой находится на территории государства-агрессора, сменит регистрирующий орган, если сама организация не переименует себя.

"Сейчас это государственный орган по делам религии. Таковым является Министерство культуры", - рассказал Еленский.

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в течение 4 месяцев в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

УПЦ МП отказывается самостоятельно вносить изменения в свое название.

Теги:   Минкульт РПЦ ПЦУ Автокефалия УПЦ МП

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