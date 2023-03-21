Минкульт назвал новое обязательное требование для временного выезда за границу артистов

21 марта, 00:02
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Для выезда за границу необходимо будет иметь военно-учетный документ (Фото:Inpoland_/Twitter)

Для выезда за границу необходимо будет иметь военно-учетный документ (Фото:Inpoland_/Twitter)

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что временное разрешение на выезд мужчинам-артистам за границу будет предоставляться только при наличии военно-учетных документов.

МКИП отмечает, что вместе с правоохранительными органами было вынуждено ужесточить требования для выезда за границу мужчин призывного возраста. Наличие военно-учетных документов стало единственным приложением к предварительным требованиям.

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«Во время военного положения и объявления мобилизации запрещен выезд из страны мужчин, граждан Украины призывного возраста. Это определено законодательством. Министерство культуры и информационной политики может предоставлять художникам, творцам, артистам, музыкантам и журналистам письма содействия пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну», — заявили в министерстве.

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Ранее украинский стендапер, комик Андрей Щегель заявил, что получил разрешение на выезд за границу, уехал в Турцию и не собирается возвращаться в Украину, потому что хочет «пожить в комфортной психологической обстановке». После скандала он извинился за свои слова и сказал, что их вырвали из контекста.

Также стало известно, что украинский режиссер Тарас Голубков получил разрешение на временный выезд за границу для съемок фильма о войне России против Украины, но вместо Европы сбежал в Москву.

Представители Украины на Евровидении 2023 Tvorchi заявили, что из-за артистов, которые выехали и не вернулись в Украину, под вопросом их выступление в Найроби по приглашению USAID и участие в промо-мероприятиях перед Евровидением.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Минкульт Запрет на выезд Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины Выезд за границу

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