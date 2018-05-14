Минкульт Франции отреагировал на внимание СМИ из-за "российского" Севастополя на карте

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Карту исправили

Карту исправили

На сайте проекта Министерства культуры Франции исправили информацию, где адрес музея в Севастополе был указан как территория Российской Федерации.

Сперва Минкульт в информации о Ночь музеев-2018 на интерактивной карте указал адрес Севастопольского художественный музей им. М. Крошицкого: "пр. Нахимова, Российская Федерация".

Географическая деталь попала в поле зрения СМИ. После этого описание к севастопольскому музею исправили, указав: пр. Нахимова, 9, Севастополь, Украина.

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