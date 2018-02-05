Минкульт анонсировал иск из-за самостроя УПЦ МП в центре Киева

Министерство культуры Украины заявило о незаконности часовни УПЦ МП, расположенной рядом с фундаментом памятника национального значения Десятинной церкви, и пообещало подать иск.

Именно из-за отсутствия решения суда городская власть не может распорядиться о сносе скандального самостроя, из-за попытки поджога которого суд взял под стражу двух архитекторов. Однако все остальные незаконные постройки с территории Музея решили убрать.

В Министерстве здание назвали малой архитектурной формой, и заявили, что она незаконно находится на территории Национального музея истории Украины.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - подчеркнули в ведомстве Евгения Нищука.

Отмечается, что Музей является юридическим лицом, поэтому он сможет выступить истцом в суде.

Участок с самостроем, расположенная по адресу по ул. Владимирской, 2 в Шевченковском районе города, Фундамент, возле которого в последнее время проходят акции протеста, представляет научный интерес. Сама Десятинная церковь считается первой каменной церковью Киевской Руси.

Стоит отметить, что религиозная организация сначала разместила палатку в 2000 году, а к 2005-му свела уже деревянное сооружение, а потом и стационарную часовню рядом с фундаментом Десятинной церкви.

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