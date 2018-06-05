05 июня 2018, вторник

Минюст выставил на аукцион Ferrari за долги по алиментам

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Стартовая цена составит более 2,1 млн гривен
Коллаж из фото СЕТАМ

Стартовая цена составит более 2,1 млн гривен

Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион Ferrari из-за долгов владельца авто по алиментам.

Стартовая цена за Ferrari 456 GT 1998 года выпуска -  2 157 659 гривен.

Долг по невыплате алиментов составил 245 тысяч гривен. Отец не платил своему ребенку с 2016 года.

Аукцион по продаже машины будет проведен 2 июля 2018 года.

Напомним, 6 февраля закон №7277 об усилении защиты права ребенка вступил в силу. С этого момента тем, кто не платит алименты более шести месяцев, временно запрещено выезжать за границу, водить авто, пользоваться оружием и охотиться, а также давать разрешение на выезд ребенка за пределы страны.

Кроме того, для неплательщиков предусмотрен новый вид ответственности - общественно-полезные работы, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком напрямую.

С начала действия закона о неплательщиках алиментов долги перед детьми погасили 20 тысяч должников.

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