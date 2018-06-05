Минюст выставил на аукцион Ferrari за долги по алиментам

Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион Ferrari из-за долгов владельца авто по алиментам.
Стартовая цена за Ferrari 456 GT 1998 года выпуска - 2 157 659 гривен.
Долг по невыплате алиментов составил 245 тысяч гривен. Отец не платил своему ребенку с 2016 года.
Аукцион по продаже машины будет проведен 2 июля 2018 года.
Напомним, 6 февраля закон №7277 об усилении защиты права ребенка вступил в силу. С этого момента тем, кто не платит алименты более шести месяцев, временно запрещено выезжать за границу, водить авто, пользоваться оружием и охотиться, а также давать разрешение на выезд ребенка за пределы страны.
Кроме того, для неплательщиков предусмотрен новый вид ответственности - общественно-полезные работы, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком напрямую.
С начала действия закона о неплательщиках алиментов долги перед детьми погасили 20 тысяч должников.
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