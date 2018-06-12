Минюст планирует разрешить вывозить ребенка за границу без ведома одного из родителей. Полезной ли будет такая практика в Украине

По закону, для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально заверенное разрешение другого родителя

Минюст может позволить вывозить ребенка без разрешения одного из родителей сроком на месяц. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, это будет одной из новаций, которые готовит правительство в рамках второго пакета законов #ЧужихДитейНеБувае. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Манипуляции родителей

Вывозить ребенка за границу до 1 месяца сможет тот из родителей, с кем проживает ребенок. Как написал Петренко в своем Twitter, это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть или пройти курс лечения.

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Председатель Минюста подчеркнул: "Ребенок не должен страдать, если родители разводятся".

Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально заверенное разрешение другого родителя. Также необходимо указывать маршрут следования и временные рамками поездки.

Если такого разрешения нет, один из родителей может обратиться в суд, чтобы поехать с ребенком в путешествие, однако это длительная и сложная процедура.

Ради недельного путешествия в Турцию придется потратить несколько месяцев на судебные заседания

Об этом рассказала адвокат, специализирующийся на семейном праве, Зоя Ярош.

Она отметила, что через суд можно получить только одноразовое разрешение на поездку, а судебная волокита может затянуться на полгода-год. Например, ради недельного путешествия в Турцию придется потратить несколько месяцев на судебные заседания.

Ярош отметила, что в ее практике неоднократно были случаи, когда ребенок после развода родителей становилась предметом шантажа и его не хотели пускать на отдых под надуманным предлогом.

"Отец заявлял, что я дам такое разрешение в обмен на то, что ты претендовать на меньшее количество имущества или откажешься от дополнительных доходов на ребенка", - отметила юрист.

Отец должен быть уведомлен

Президент организации Отцов-одиночек Олескандр Мазур категорически против такой инициативы.

Под видом отдыха ребенка могут вывезти за границу навсегда

Он заявил, что не учитывать мнение одного из родителей при выезде ребенка за границу можно только тогда, когда один из них систематически уклоняется от уплаты алиментов, то есть не выполняет свои обязанности.

Мазур отметил, что под видом отдыха ребенка могут вывезти за границу навсегда.

"Разрешение должно быть от обоих родителей. Я знаю такие случаи, когда отцов лишали родительских прав без их ведома. Они даже не знали о том, что было заседание попечительского совета, на котором было принято решение лишить родительских прав. После этого ребенка вывезли за границу и теперь вернуть его очень сложно", - рассказал Александр Мазур.

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Адвокат Наталья Близнюк рассказала, что в ее практике также есть случаи, когда один из родителей не пускал ребенка в поездку за границу со своим бывшим мужчиной или женщиной. По словам адвоката, это делалось ради какой-то материальной выгоды или просто из принципа. По мнению Близнюк, если законодательно разрешить выезжать из Украины без согласия другого родителя, это также откроет поле для злоупотреблений.