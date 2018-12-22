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Минюст назвал самые редкие и самые распространенные имена новорожденных в Киеве

Сегодня, 12:44
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Редкие для Украины имена были связаны с национальными традициями родителей

Фото: Pixabay

Самыми распространенными именами новорожденных девочек в 2018 году были София, Злата, Мария и Милана, а мальчиков – Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

Как рассказали в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в столице, детей также называли нестандартными имена. В основном это было связано с национальными традициями их родителей.

Так, девочек называли: Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Рада, Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерия, Грета, Кармен, Веста.

Мальчики получали имена - Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самуил, Фаддей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Киприан, Оскар, Иеремия, Фараон, Михвей.

Теги:   Младенец Имена Минюст

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