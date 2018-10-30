"Министра финансов ДНР" заочно приговорили к 10 годам и объявили в розыск

Октябрьский районный суд Мариуполя вынес заочный приговор так называемому "министру финансов" пророссийской террористической организации "ДНР" Екатерине Матющенко.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, фейковую должность жительница оккупированного РФ Донецка занимает с ноября 2014 года.
По заданию российских кураторов она занимается сбором средств для финансирования террористических группировок "ДНР".
В связи с этим суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, приговорив к 10 годам лишения свободы.
Так как злоумышленница скрывается от правосудия на временно оккупированной РФ территории, ее объявили в розыск.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания осужденной.
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