"Министра финансов ДНР" заочно приговорили к 10 годам и объявили в розыск

Октябрьский районный суд Мариуполя вынес заочный приговор так называемому "министру финансов" пророссийской террористической организации "ДНР" Екатерине Матющенко.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, фейковую должность жительница оккупированного РФ Донецка занимает с ноября 2014 года.

По заданию российских кураторов она занимается сбором средств для финансирования террористических группировок "ДНР".

В связи с этим суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, приговорив к 10 годам лишения свободы.

Так как злоумышленница скрывается от правосудия на временно оккупированной РФ территории, ее объявили в розыск.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания осужденной.