Несмотря на похолодание. Сегодня энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии — министр 23 февраля, 11:53 23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в четверг, 23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

По словам Галущенко, сегодня, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв.

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