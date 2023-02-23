Несмотря на похолодание. Сегодня энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии — министр

23 февраля, 11:53
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23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в четверг, 23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

По словам Галущенко, сегодня, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв.

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За последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.

https://www.youtube.com/watch?v=SVFTezCpMwo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Герман Галущенко Война России против Украины

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