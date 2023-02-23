Несмотря на похолодание. Сегодня энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии — министр
23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в четверг, 23 февраля энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.
По словам Галущенко, сегодня, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв.
За последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.
В Донецкой области возобновлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.