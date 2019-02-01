Министр по делам ветеранов выступила за мониторинг психологического состояния украинских военнослужащих Вчера, 20:39 95 Цей матеріал також доступний українською Донецкая областная государственная администрация Ирина Фриз Донецкая областная государственная администрация

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила о необходимости разработки государственной программы по ведению "психологических профилей" украинских военнослужащих.

Соответствующее заявление она сделала в интервью Радио НВ.

"Я могу говорить о необходимости создания межведомственной группы при участии Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства ветеранов, которая бы занялась разработкой комплексной государственной программы, предусматривавшей бы, во-первых, психологический профиль военнослужащего, который начинает вестись на каждого военнослужащего, начинающего служить", - сказала Фриз.

По мнению министра по делам ветеранов, такой профиль может заполняться приблизительно каждые шесть месяцев после соответствующего психологического тестирования или беседы с психологом.

"Когда у него истекает контракт, или когда он увольняется, его данные передаются в Министерство ветеранов. Если он участник боевых действий, то мы имеем четкую картину его психологического состояния; мы видим, где, каким образом или из-за чего он имел определенные сдвиги в психологическом, эмоциональном состоянии, и какие именно программы по реабилитации уже ему нужно предлагать", - отметила Фриз.

Она добавила, что в настоящее время в украинской армии не хватает военных психологов - в среднем один специалист на 300 военнослужащих.

22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Ее кандидатура была предложена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

После вступления в должность Фриз заявила, что ведомство заработает в полном объеме в июне 2019 года. По ее словам, при отборе на руководящие должности в Министерстве по делам ветеранов предпочтение будет отдаваться именно ветеранам.

"В целом в министерстве мы планируем 325 сотрудников. Из них 125 - терорганам, по пять человек на область. 200, по плану, должны работать в центральном аппарате. Если по конкурсу на ту или иную должность с одинаковым количеством баллов будет представлен ветеран и гражданский, преимущество будут предоставлять ветерану", - заявляла она.