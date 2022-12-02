«Процесс уже начался». Сотрудники телеканала Дождь должны вернуться в Россию — министр обороны Латвии 2 декабря, 16:34 Алексей Коростелев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала Дождь ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным)

Сотрудники российского телеканала Дождь должны вернуться в РФ, а их вид на жительство необходимо аннулировать, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его информации, этот «процесс уже начат». Других деталей он не раскрыл.

Пабрикс выступил с таким предложением после того, как ведущий российского телеканала Дождь Алексей Коростелев заявил в эфире, что телеканал помогает российской армии.

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Главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко заявил в Telegram, что Дождь «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии».

Глава информационной службы Екатерина Котрикадзе в эфире заявила, что телеканал «прекращает сотрудничество» с Коростелевым.