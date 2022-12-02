«Процесс уже начался». Сотрудники телеканала Дождь должны вернуться в Россию — министр обороны Латвии

2 декабря, 16:34
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Алексей Коростелев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала Дождь ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным)

Алексей Коростелев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала Дождь ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным)

Сотрудники российского телеканала Дождь должны вернуться в РФ, а их вид на жительство необходимо аннулировать, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его информации, этот «процесс уже начат». Других деталей он не раскрыл.

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Пабрикс выступил с таким предложением после того, как ведущий российского телеканала Дождь Алексей Коростелев заявил в эфире, что телеканал помогает российской армии.

Видео дня

https://twitter.com/pabriks/status/1598624894970994688?s=46&t=XaYSMqna6jJ0M0tN_LKZ8w
https://twitter.com/Pabriks/status/1598630889633845248

Главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко заявил в Telegram, что Дождь «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии».

Глава информационной службы Екатерина Котрикадзе в эфире заявила, что телеканал «прекращает сотрудничество» с Коростелевым.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Латвия Дождь Телеканал Дождь Российская пропаганда Война России против Украины

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