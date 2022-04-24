«Противоречат интересам Европы». Министр обороны Латвии назвал пропутинскими страны, выступающие против вступления Украины в ЕС 24 апреля, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Фото:Saeima/flickr.com)

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже этим летом.

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Об этом он написал в Twitter.

«Наша конечная цель — предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС», — написал он.

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Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует становиться членом Евросоюза, а нужно пойти «другим путем» сближения с ЕС. Киев выразил разочарование из-за позиции министра.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.



18 апреля президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.



Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.



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