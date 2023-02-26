Объявил новый пакет военной помощи. Министр обороны Эстонии прибыл с визитом в Киев 26 февраля, 17:31 Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Фото:Алексей Резников/Facebook)

В воскресенье, 26 февраля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Киеве и объявил об очередном пакете военной помощи, который будет передан Силам специальных операций.

Об этом сообщает издание ERR.



Как отмечается, в пакет помощи вошли автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства и одежда.

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Министр обороны Украины Алексей Резников «отметил смелость господина Министра» и поблагодарил за очередную помощь.

«Переоценить помощь Эстонии сложно. Только представьте — общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках Рамштайна, гаубицы 155 мм, инициатива „1 миллион снарядов 155 мм для Украины“, полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония», — подчеркнул Резников.