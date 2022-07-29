«Путин может изменить стратегию». РФ терпит неудачу в войне против Украины — министр обороны Великобритании

29 июля, 12:15
В чем именно может заключаться новый план Кремля, Бен Уоллес не уточнил (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

В чем именно может заключаться новый план Кремля, Бен Уоллес не уточнил (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что из-за провалов ВС РФ в войне с Украиной российский диктатор Владимир Путин может изменить свою стратегию.

В эфире Sky News Уоллес, подчеркнул, что войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов.

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«На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта… Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D», — заявил глава британского оборонного ведомства.

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В то же время, в чем именно может заключиться новая стратегия кремлевского режима, он не уточнил.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что с марта российская частная военная компания Вагнера действует на востоке Украины в координации с российскими военными. Однако, по данным британской разведки, маловероятно, что сил этой ЧВК будет достаточно, чтобы существенно изменить ход войны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Российская агрессия Война России против Украины Бен Уоллес

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