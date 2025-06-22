Министр национального единства Чернышев заявил, что вернулся в Украину

Вице-премьер — министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что вернулся в Украину после командировки.

«Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена», — написал он в Facebook в воскресенье, 22 июня.

Он отметил, что в понедельник, 23 июня, вернется к работе в Кабмине.

«Будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС», — отметил Чернышов.

Министр также заявил, что «кампания дискредитации будет разобрана по фактам».

11 июня Чернышов начал поездку в Чешскую Республику, а затем в Вене провел встречи с представителями Федерального агентства по вопросам приема и поддержки, дипломатами из Министерства европейских и международных дел Австрии, а также с инициативой Train of Hope.

13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, к которой были причастны высокопоставленные чиновники.

О подозрении в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере сообщили нескольким чиновникам, среди которых — бывший государственный секретарь Министерства развития общин и территорий, нынешний член правления НАК Нафтогаз Украины и бывший советник министра.

СМИ сообщали, что речь шла о людях, которые имели связи с министром Алексеем Чернышевым.

16 июня народный депутат Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что, по его информации, НАБУ готовит подозрение министру.

21 июня Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что семья Алексея Чернышова выехала из Украины. По данным собеседников издания, 19 июня выехал сын министра, а 20 июня — его жена.

20 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что подписал командировку для Алексея Чернышова до конца недели.

В тот же день во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в командировке и вернется в Украину после ее окончания.