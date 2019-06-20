Министр культуры прокомментировал исключение актера Добронравова из «черного списка» Сегодня, 13:21 Цей матеріал також доступний українською НВ Министр культуры Украины Евгений Нищук НВ

Министерство культуры Украины сыграло техническую роль в исключении российского актера Федора Добронравова из «черного списка» лиц, которые угрожают нацбезопасности.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал глава ведомства Евгений Нищук.

«В этом русле Министерство культуры чисто практически имеет техническое участие в этом процессе», — сообщил он.

По словам министра культуры, ведомство исключило Добронравова из соответствующего списка после решения суда.

«Мы не имеем права обдумывать, принимать какие-то решения [насчет этого списка]», — в связи с этим добавил Нищук.

Ранее Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из «черного списка» лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, в котором играет российский актер Федор Добронравов.



В свою очередь СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года за публичную поддержку оккупации Россией Крыма и незаконное посещение полуострова.